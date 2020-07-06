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رياضة

فينجادا لـ ناصر ماهر: أبق في الأهلي أو انتقل لنادي اكبر

الإثنين 06/يوليه/2020 - 05:36 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
وجه البرتغالي فينجادا المدير الفني السابق لفريق نادي الزمالك، نصيحة إلى ناصر ماهر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وإلمعار لصفوف سموحة، بعد تلقيه عرضا من نادى ناسيونال ماديرا.

وقال فينجادا في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "أنصح ناصر ماهر بالاستمرار في الأهلي وهو نادي كبير".

وتابع: "لو ناصر ماهر لا يمتلك فرصة مع الأهلي، أنصحه بالانتقال لنادي كبير وعدم الانتقال إلى ناسيونال ماديرا".

وأضاف فينجادا أن مسئولي الزمالك دخلوا في مفاوضات معه أكثر من مرة بعد رحيله إلا أن أسرتي لم توافق على العرض وقتها وفضلت استمراري في البرتغال".

ووافق مسئولي القلعة الحمراء من حيث المبدأ علي رحيل اللاعب ولكن علي سبيل الإعارة بنية البيع.

واشترط الأهلي وضع بند يكون فيه شرط علي اللاعب العودة للأهلي دون غيره داخل مصر .

وتسببت بعض البنود التفاوضية في تعطل صفقة إنتقال اللاعب الي ماديرا البرتغالي من بينها أولوية البيع.

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