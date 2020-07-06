فينجادا لـ ناصر ماهر: أبق في الأهلي أو انتقل لنادي اكبر

وأضاف فينجادا أن مسئولي الزمالك دخلوا في مفاوضات معه أكثر من مرة بعد رحيله إلا أن أسرتي لم توافق على العرض وقتها وفضلت استمراري في البرتغال".

ووافق مسئولي القلعة الحمراء من حيث المبدأ علي رحيل اللاعب ولكن علي سبيل الإعارة بنية البيع.





واشترط الأهلي وضع بند يكون فيه شرط علي اللاعب العودة للأهلي دون غيره داخل مصر .





وتسببت بعض البنود التفاوضية في تعطل صفقة إنتقال اللاعب الي ماديرا البرتغالي من بينها أولوية البيع.



