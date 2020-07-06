الغذاء والدواء الأمريكية: الولايات المتحدة تواجه أزمة خطيرة بسبب الارتفاع السريع لإصابات كورونا.. تفاصيل

دعا رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، ستيفن هان، إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.





وأكد هان، وهو أحد أعضاء فريق البيت الأبيض لمكافحة كورونا، في حديث لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الارتفاع السريع في حالات الإصابة بفيروس كورونا يعتبر "مشكلة خطيرة".





وطالب بلاده والمواطنين بالتحرك بسرعة لوقف الارتفاع والالتزام بإرشادات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي (CDC) وفريق البيت الأبيض لمكافحة كورونا للسلامة من كوفيد-19".





وكانت الولايات المتحدة سجلت مساء أمس الأحد أكثر من 39 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.





كما سجلت الولايات 234 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 129291 شخصا.



