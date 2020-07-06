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أخبار العالم

الغذاء والدواء الأمريكية: الولايات المتحدة تواجه أزمة خطيرة بسبب الارتفاع السريع لإصابات كورونا.. تفاصيل

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:02 ص
أمريكا تواجه مشكلة
أمريكا تواجه مشكلة خطيرة من الارتفاع السريع لإصابات كورونا
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شيماء مصطفى
دعا رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، ستيفن هان، إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وأكد هان، وهو أحد أعضاء فريق البيت الأبيض لمكافحة كورونا، في حديث لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الارتفاع السريع في حالات الإصابة بفيروس كورونا يعتبر "مشكلة خطيرة".

وطالب بلاده والمواطنين بالتحرك بسرعة لوقف الارتفاع والالتزام بإرشادات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي (CDC) وفريق البيت الأبيض لمكافحة كورونا للسلامة من كوفيد-19".

وكانت الولايات المتحدة سجلت مساء أمس الأحد أكثر من 39 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.

كما سجلت الولايات 234 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 129291 شخصا.

وتعد الولايات المتحدة هي، أكثر البلاد في العالم تضرّرا من جائحة فيروس كورونا المستجد، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات التي وصل عددها إلى 2,876,143 إصابة.
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