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فن

أطيب الخلق.. محمد رمضان ينعي رجاء الجداوي بكلمات مؤثرة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:13 ص
رجاء الجداوي و محمد
رجاء الجداوي و محمد رمضان
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ميرنا محمود
نعى الفنان محمد رمضان الفنانة رجاء الجداوي التي وافتها المنية فجر أمس الأحد، عن عمر يناهز 82 عامًا، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية. 

ونشر محمد رمضان عبر خاصية الاستوري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة له برفقة الفنانة رجاء الجداوي وعلق قائلا : "اللة يرحمك ويسكنك فسيح جناتة يا أطيب الخلق".

وتوفيت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي داخل مستشفى"أبو خليفة" للحجر الصحي بالإسماعيلية، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

كانت رجاء الجداوي أصيبت بالفيروس وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها أثناء فترة تصويرها أحد المسلسلات، وتم نقلها للحجر الصحي بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها الصحية، وتم وضعها بالعناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي و الانبوبة الحنجرية ، وتوفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس.

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وأجرت رجاء الجداوي تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت 28 رمضان الماضي بارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت لـ39 درجة، عقبها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها، ونقلت للغرفة 212 بالدور الثاني في مستشفى عزل أبو خليفة لتلقي العلاج اللازم.

وتدهورت حالتها ووضعت على إثرها في العناية المركزة، ، بعد أن عانت من نقص في نسبة الأكسجين في الدم، ترواح نسبته بين 87 إلى 89%، ووضعت "ماسك فنتوري" للأكسجين، ووضعت على جهاز تنفس صناعي "سباب" غير تدخلي، ومع تدهور حالتها وضعت على أنبوبة حنجرية، ولفظت أنفاسها الأخيرة في الساعة الخامسة والنصف صباح الأمس.
أطيب الخلق.. محمد رمضان ينعي رجاء الجداوي بكلمات مؤثرة
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