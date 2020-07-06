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أخبار العالم

أخطر 6 مرات.. ظهور سلالة جديدة من كورونا في كوريا الجنوبية

الإثنين 06/يوليه/2020 - 01:17 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، ظهور سلالة وراثية جديدة متطورة من فيروس كورونا المستجد، في منطقة بالعاصمة سول، مشيرةً إلى أن بلدان أخرى رصدت تلك السلالة أيضًا. 

ونقلت وكالة "يونهاب" الرسمية، عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن لسلة الإصابات الجماعية في سيئول، بما في ذلك العدوى المرتبطة بحي الحياة الليلية في وسط المدينة، مصدرها سلالة "جي.إتش". 

وقالت المراكز إنها أجرت فحصا للتسلسل الجيني لعينات مأخوذة من 526 مريضا بعدوى فيروس كورونا المستجد وتم الكشف عن الغشاء "جي.إتش" في 333 حالة منها.

وكان أكثر من 270 حالة منها مرتبطة بالعدوى المنتشرة في حي إيتاون في أوائل مايو، وما لا يقل عن 152 حالة على صلة بالمركز اللوجستي الواقع غرب سيئول الذي تفشت فيه العدوى في منتصف الشهر ذاته.

ويعتقد أن سلالة "جي.إتش" تنتشر أسرع من غيرها بنحو ست مرات، حيث قالت مديرة المراكز الكورية، جونح أون كيونج، إن هذه السلالة المتحورة جينيا من السلالة "إس".  تنتشر بصورة أوسع في الخلايا وتؤدي إلى حالات عدوى أكثر، مما يسفر عن سرعة انتشارها.




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