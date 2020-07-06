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تعليم

قيادات جامعة بدر تتفقد امتحانات الفرق النهائية .. صور

الإثنين 06/يوليه/2020 - 01:34 م
امتحانات السنوات
امتحانات السنوات النهائيه
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قســـم التعليـــم
أجرى الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر فى القاهرة "BUC"،و الدكتور إبراهيم القلا نائب رئيس الجامعة ، جولة تفقدية لأعمال اليوم الأول من الإمتحانات التحريرية للفرق النهائية بجميع الكليات.

، كما تابعوا جميع الإجراءات الإحترازية التى نفذتها جميع الإدارات المعنية بالجامعة؛ من بداية دخول الطلبة الحرم الجامعى ومغادرتهم له؛  تجنبًا لحدوث إنتقال عدوى لفيروس "كورونا" أثناء الامتحانات؛ حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والمراقبين.

أضاف الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن الجامعة سبق وأن أعلنت  عن كافة الترتيبات والإجراءات الإحترازية اللازمة قبل عقد فترة الإمتحانات.. كاشفًا أنه تم التشديد على مراعاة المعايير التى تحقق السلامة للجميع؛ وبينها تطبيق التباعد فى جميع اللجان بين الطلبة.

فى سياق متصل، قال الدكتور إبراهيم القلا، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم تخفيض عدد الطلاب الممتحنين فى كل لجنة لأقل من النصف؛ فضلًا عن تخصيص أطباء بمقر لجان كل كلية.. موضحًا أنه  يتم التعقيم والتطهير الدورى للجان المختلفة قبل وبعد الإمتحانات.

ونوه نائب رئيس الجامعة، أنه تم الأطمئنان على سلامة جميع الطلاب والملاحظون أثناء وبعد كل إمتحان؛ ولم يتم تسجيل أى حالات مشتبه بها للأيام الأولى للإمتحانات.. موضحًا أنه تم التشديد على ضرورة توفير الأجواء المناسبة؛ والأدوات اللازمة للطلاب والطالبات داخل اللجان؛ لمساعدتهم فى أداء الامتحان بسهولة ويسر.
قيادات جامعة بدر تتفقد امتحانات الفرق النهائية .. صور
قيادات جامعة بدر تتفقد امتحانات الفرق النهائية .. صور
قيادات جامعة بدر تتفقد امتحانات الفرق النهائية .. صور
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