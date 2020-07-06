لغز جثة صحراء أكتوبر.. 3 أخوات قتلوا صاحبهم بـ السم بسبب 5 الاف جنيه

التحريات التي اجريت بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث والعميد طه فودة رئيس مباحث قطاع أكتوبر كشفت عن هوية المجني عليه فور تلقي بلاغ بالعثور علي جثة لمنتفخة في طور التعفن خلف سوق الجملة بدائرة قسم شرطة ثالث اكتوبر، انتقلت علي الفور قوات الامن وتم فحص مسرح العثور علي الجثة وخطوط السير بتلك المنطقة.

ونجحت التحريات بعد فحص بلاغات التغيب علي مستوى الجمهورية بوجود بلاغ تغيب لشاب بذات مواصفات الجثة المعثور عليها بمحافظة بني سويف، تم استدعاء اسرته التي تعرفت علي الجثة فبدات خطة البحث بالتنسيق مع مباحث بني سويف باشراف من قطاع الامن العام حتى تبين ان شقيق المجني عليه اتهم 3 من اصدقائه بالتسبب في اختفائه كونهم اخر من شوهد معهم.

باستدعاء المبلغ ضدهم واستجوابهم كشفت مناقشتهم عن ارتكابهم جريمة قتل المجني عليه حيث توجد خلافات بينهم بسبب المواد المخدرة واخرها مبلغ 5 الاف جنيه فقرروا التخلص منه واستدرجوه بحجة تصفية الخلاف ثم دسوا له سم في عصير وطلبوا منها تناوله وما ان شعر بحالة اعياء وفارق الحياة علي اثرها قاموا بنقله داخل سيارة والقدوم به من بني سويف لالقائه بالطريق الصحراوي في موقع العثور عليه.

تم التحفظ علي المتهمين واخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.