بعد تقدمه ببلاغ .. تميم يونس يصدر بيانا يرد فيه على اتهامه بالتحرش بالفتيات

نشر اليوتيوبر تميم يونس، بيانا صحفيا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك نافيا الاتهامات التى وجهت إليه بالتحرش بفتيات، مؤكدا أن هذه الاتهامات سببت له ولأسرته ولأولاده ازعاجا شديدا.





وقال تميم يونس فى بيانه: "توجهت صباح اليوم إلى شرطة الإنترنت وقدمت بلاغًا ضد كل من كتب على مواقع التواصل الاجتماعي متهمًا إياي بالتحرش بفتيات، وهي كتابات سببت لي ولأسرتي وأولادي ولمن يتابعني من المعجبين بما أقدمه لهم ، إزعاجًا شديدًا".





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