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فن

بعد تقدمه ببلاغ .. تميم يونس يصدر بيانا يرد فيه على اتهامه بالتحرش بالفتيات

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:09 م
تميم يونس
تميم يونس
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أحمد إبراهيم - شروق إبراهيم
نشر اليوتيوبر تميم يونس، بيانا صحفيا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك نافيا الاتهامات التى وجهت إليه بالتحرش بفتيات، مؤكدا أن هذه الاتهامات سببت له ولأسرته ولأولاده ازعاجا شديدا. 

وقال تميم يونس فى بيانه: "توجهت صباح اليوم إلى شرطة الإنترنت وقدمت بلاغًا ضد كل من كتب على مواقع التواصل الاجتماعي متهمًا إياي بالتحرش بفتيات، وهي كتابات سببت لي ولأسرتي وأولادي ولمن يتابعني من المعجبين بما أقدمه لهم ، إزعاجًا شديدًا".

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وتابع يونس: "غرضي من البلاغ أن أوجه رسالة أن الفنانين لا يجب أن يكونوا صيدًا سهلًا لمن يصطاد في الماء العكر من ادعياء الشهرة، وأن أتبرع بكل ما سأحصل عليه من تعويضات طالبت بها، وهي 10  ملايين جنيه، إلى المجلس القومى للمرأة تقديرًا مني لدوره المهم الملموس في مواجهة قضية التحرش بالفتيات".

وأكد أن الشرطة تتبع حاليًا ، أصحاب هذه الكتابات لإحالتهم إلى النيابة العامة ثم المحاكمة الجنائية.

واختتم تميم يونس، بيانه قائلا: "أعد جمهوري بأن أظل عند حسن الظن بي دائما، ولنتكاتف معًا لمواجهة التحرش بكل صوره، لأنه سلوك شاذ من نفوس مريضة تحتاج علاج وجزاء"
بعد تقدمه ببلاغ .. تميم يونس يصدر بيانا يرد فيه على اتهامه بالتحرش بالفتيات
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