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أخبار العالم

الكويت تعلن موعد عودة صلاة الجمعة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:19 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الأثنين، استئناف إقامة صلاة الجمعة بالمساجد اعتبارا من 17 يوليو الجاري. 

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن مجلس الوزراء الكويتي كلف  وزارة الاوقاف والشئون الإسلامية باتخاذ الإجراءات اللازمة للسماح بإقامة صلاة الجمعة في المساجد. 

وأكد المجلس أن ذلك يأتي بعد توفير كافة الضمانات الكفيلة بتطبيق الاشتراطات الصحية التي تضعها السلطات الصحية، وذلك اعتبارًا من الجمعة 17 يوليو 2020.

ومنذ قليل، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 5 حالات وفاة، و703 إصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 373 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 50 ألفًا و644 حالة.
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