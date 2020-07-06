الكويت تعلن موعد عودة صلاة الجمعة





أعلن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الأثنين، استئناف إقامة صلاة الجمعة بالمساجد اعتبارا من 17 يوليو الجاري.





وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن مجلس الوزراء الكويتي كلف وزارة الاوقاف والشئون الإسلامية باتخاذ الإجراءات اللازمة للسماح بإقامة صلاة الجمعة في المساجد.





وأكد المجلس أن ذلك يأتي بعد توفير كافة الضمانات الكفيلة بتطبيق الاشتراطات الصحية التي تضعها السلطات الصحية، وذلك اعتبارًا من الجمعة 17 يوليو 2020.



