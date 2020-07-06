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فن

أخبار الفن.. الفنان محمد صلاح يعلن إصابته بفيروس كورونا.. أزواج غادة عبد الرازق.. فان دام ينعى رجاء الجداوي.. سلمى أبو ضيف تروى تجربتها مع متحرش

الإثنين 06/يوليه/2020 - 05:02 م
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


أعلن الفنان محمد صلاح عن إصابته بفيروس كورونا وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. 


تحتفل اليوم الفنانة غادة عبد الرازق بعيد ميلادها الـ 50 وهى احدى النجمات اللاتى قدمن العديد من الاعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد. 


نعى النجم العالمى فان دام الفنانة الراحلة رجاء الجداوى وذلك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام حيث نشر صورة تجمعه بها. 


اثارت الفنانة سلمى ابو ضيف ، حالة من الجدل الواسع فور اعلانها عن تعرضها الى التحرش على يد طبيب كان يعالجها فى سن صغيرة، وذلك بعد حالة الجدل التى اثيرت فى الفترة الاخيرة بشان المتحرش احمد بسام زكى.  

نشرت الفنانه رانيا يوسف فيديو لفنانات مصر بالمايوهات وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات " انستجرام ".

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة نادية سيف النصر والتى قدمت عددا قليلا من الاعمال الفنية الا انها تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى.
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