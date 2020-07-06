بعد للا فضة .. شاهد سلمى أبو ضيف تروى تجربتها مع متحرش

اثارت الفنانة سلمى ابو ضيف ، حالة من الجدل الواسع فور اعلانها عن تعرضها الى التحرش على يد طبيب كان يعالجها فى سن صغيرة، وذلك بعد حالة الجدل التى اثيرت فى الفترة الاخيرة بشان المتحرش احمد بسام زكى.
وروت سلمى أبو ضيف ، تفاصيل الواقعة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، من خلال فيديو لها قائلة : "انا مررت بهذه التجربة فى سن صغير ، حيث كنت اعالج عند طبيب واستغل مهنته فى اغراض اخرى.
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وقالت سلمى ابو ضيف : كان هذا الطبيب يستغل الموقف فى ان يتحرش بى بشكل غير مريح وهو الامر الذى دفعنى الى الحديث مع والدتى والتى قررت عدم الذهاب له مرة اخرى.
واضافت سلمى قائلة: "نصيحتى لكل الفتيات اللاتى يتم التحرش بهن ، لابد من الحديث مع الاهل ولابد من ان يتقبل الاهل الحديث فى هذا الامر بهدف الدفاع عن بناتهن وليس العكس".