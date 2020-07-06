الدولار يفقد 7 قروش في 3 أيام.. 16.1 جنيه أعلى سعر بالبنوك

أخبار التعليم .. أستاذ بجامعة أسيوط يزف بشرى سارة للمصريين عن فيروس كورونا .. توزيع شيكولاتة على الطلاب في امتحانات إعلام قنا .. وتعقيم لجان الثانوية العامة استعدادا لاستقبال الطلاب غدا