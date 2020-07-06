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أخبار البلد

حسين زين يلتقى القائم بأعمال نقيب الإعلاميين

الإثنين 06/يوليه/2020 - 06:22 م
حسين زين والقائم
حسين زين والقائم بأعمال نقيب الإعلاميين
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أحمد سالم
التقي اليوم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام  القائم بأعمال رئيس نقابة الاعلاميين طارق سعده ، وأعضاء النقابة لبحث أوجه التعاون  والتنسيق المشترك. 

حيث أكد حسين زين على ضرورة استمرارية التواصل والتنسيق مع نقابة الإعلاميين بما يحقق الارتقاء بمستوى الرسالة الإعلامية الهادفة علي نحو يسهم في تحقيق أهداف السياسة الإعلامية للدولة المصرية وايضًا تحقيق مصلحة الزملاء. 

وتوجه طارق سعده بالتهنئة لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام على تجديد الثقة بتوليه رئاسة الهيئة لمدة اربع سنوات اخرى  واعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها الوطنية للإعلام في سبيل تحديث وتطوير العمل خلال الفترة الماضية.  

وقال سعده إن الخطط المستقبلية هي خطط واعدة ستؤتي ثمارها وتحقق أهدافها بتجويد الشكل والمحتوى الإعلامي  وبما يحقق ايضًا مصلحة كافة العاملين بالوطنية للإعلام.
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