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برلمان

الشهاوي: أردوغان يطمع في نهب 50 مليار دولار من ثروات ليبيا

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 02:02 ص
أردوغان
أردوغان
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أحمد أيمن
قال العقيد وائل الشهاوي، المحلل السياسي والأمني، إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يطمع فى ثروات ليبيا من خلال الزعم بالتدخل لدعم حكومة الوفاق الإرهابية المدعومة من قطر وتركيا. 


وأوضح الشهاوي، أن أطماع أردوغان تتمثل في غاز شرق المتوسط أو حقول بترول الهلال النفطى وكذلك الفوز بمناقصات إعادة الإعمار المتوقعة بعد انتهاء الحرب الليبية لتشغيل قطاع الإنشاءات التركى المتضرر من الاقتصاد المتدهور بفضل سياسات أردوغان الإرهابية والفوضوية.


وأعلن المحلل السياسي أن حجم  مشروعات الإنشاءات المتوقع ظهورها فى ليبيا خلال الفترة المقبلة تقدر بنحو 50 مليار دولار أمريكي وهو ما يطمع في نهبه أردوغان.


جدير بالذكر أن مدحت يانيجون رئيس اتحاد المقاولين الأتراك قال إن الشركات التركية العاملة في ليبيا منذ عام 1972 وقّعت على عقود إنشاءات هناك بقيمة وصلت إلى 40 مليار دولار أمريكى، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة سيكون هناك حاجة ماسة لإنشاء المستشفيات والمدارس والموانئ والمطارات والعقارات.
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