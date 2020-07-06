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مستشار الرئيس للصحة يعلنها: الوضع الحالي لـ كورونا في مصر تحت السيطرة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:57 م
عوض تاج الدين
عوض تاج الدين
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هاني حسين
وجه الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، التحية والتقدير إلى الرئيس السيسي والشعب ومؤسسات الدولة والمنظومة الطبية لمواجهة فيروس كورونا .

وقال عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن مصر ما زالت بها حالات مصابة بفيروس كورونا، ولكن الموقف الحالي للفيروس تحت السيطرة.

وأضاف عوض تاج الدين "يجب أن أنوه بأننا مازالت لدينا مشكلة، وتوجد إصابات جديدة بفيروس كورونا".

وتابع عوض تاج الدين "المنظومة الطبية في مصر متكاملة، ونستطيع أن نحتوي الحالات البسيطة والمتوسطة، ويتم توفير أماكن في المستشفيات للمرضى".

وأكد عوض تاج الدين أن "مؤسسات الدولة والشعب تكاتفوا في مواجهة فيروس كورونا"، مضيفا "يجب الاستمرار في الحرص واتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة".

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