متى تنخفض أعداد إصابات كورونا؟.. تاج الدين يوضح.. فيديو

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إنه عند ثبات أعداد الإصابات لفترة أسبوع أو 10 أيام متواصلة نستطيع القول بأننا وصلنا إلى الذروة، ثم نبدأ في الانخفاض.





فكرة العزل المنزلي للحالات وتقبل المواطنين المصابين بـ فيروس كورونا ذلك أثبتت نجاحا كبيرا، وأدت إلى احتواء حالات مصاب كثيرة. وأضاف عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنللحالاتالمواطنينوأدتإلى





وتابع عوض تاج الدين "الحالات البسيطة، وبدون أعراض مازالت الغالبية العظمى من الحالات المصابة".





وطالب عوض تاج الدين " المواطنين بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا".





وتابع عوض تاج الدين "المنظومة الطبية في مصر متكاملة ونستطيع أن نحتوي الحالات البسيطة والمتوسطة وتوفير أماكن في المستشفيات للمرضى".



