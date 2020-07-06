متى تنخفض أعداد إصابات كورونا؟.. تاج الدين يوضح.. فيديو

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إنه عند ثبات أعداد الإصابات لفترة أسبوع أو 10 أيام متواصلة نستطيع القول بأننا وصلنا إلى الذروة، ثم نبدأ في الانخفاض.
وتابع عوض تاج الدين "الحالات البسيطة، وبدون أعراض مازالت الغالبية العظمى من الحالات المصابة".
وطالب عوض تاج الدين "المواطنين بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا".
وتابع عوض تاج الدين "المنظومة الطبية في مصر متكاملة ونستطيع أن نحتوي الحالات البسيطة والمتوسطة وتوفير أماكن في المستشفيات للمرضى".