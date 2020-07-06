مجلس الزمالك ينعى الفريق العصار

نعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بمزيد من الحزن الراحل الفريق فخري محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الذي وافته المنية اليوم الاثنين، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

والفريق محمد العصار من مواليد عام 1946، ومن أبطال حرب الاستنزاف.





وفي ٢٦ يونيو ٢٠٢٠ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.





ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الأسي والحزن الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الذي انتقل إلى جوار ربه مساء اليوم، لتفقد مصر أحد رموزها العسكرية الفذة.