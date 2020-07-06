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برلمان

رئيس ائتلاف دعم مصر ناعيا الفريق العصار: لعب دورا مهما في أزمات عدة ولحظات حرجة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:44 م
الفريق محمد العصار
الفريق محمد العصار
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فريدة محمد
نعي رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية الدكتور عبد الهادى القصبى الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي الذي انتقل الي جوار ربه مساء اليوم، منوها إلى أن مصر فقدت احد رموزها العسكرية الذى عمل طيلة حياته بشرف ونزاهة وأمانة وإنتماء للوطن حيث لعب دورا مهما فى أزمات عديدة ولحظات حرجة.

وأشار عبدالهادي القصبي فى بيان له مساء اليوم إلى أن مصر فقدت رجلا من أخلص الرجال ومن أنبل الرجال صاحب طريق طويل من العطاء والعمل والوفاء والوطنية.

وأعرب القصبى عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، يدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.
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