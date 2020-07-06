نسرين طافش تستعد للبدء في تصوير الوجه الآخر

ويشارك في بطولة مسلسل «الوجه الآخر» كلًا من: ماجد المصري، نسرين طافش، ندى موسى، مادلين طبر، حنان سليمان، محمد علي رزق، عماد رشاد، ومن إنتاج شركة سينرجي للإنتاح الفني - تامر مرسي، وسيناريو وحوار: فداء الشندويلي، وإخراج: سميح النقاش.

كان مسلسل "ختم النمر"، آخر أعمال نسرين طافش من تأليف أحمد سمير فرج، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، ومن إخراج أحمد سمير فرج.





وشاركت فى بطولته مع عدد كبير من النجوم وأبرزهم أحمد صلاح حسنى، رشدى الشامى، تميم عبده، عفاف شعيب، وفاء سالم، إسلام جمال، ميرهان حسين، تامر شلتوت، جميل برسوم، إبراهيم فرح، حنان سليمان.