AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نسرين طافش تستعد للبدء في تصوير الوجه الآخر

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:58 م
نسرين طافش
نسرين طافش
Advertisements
سعيد فراج
تستعد الفنانة السورية نسرين طافش، خلال الفترة الحالية، للبدء في تصوير مشاهدها بمسلسل «الوجه الآخر» مع الفنان ماجد المصري، المرتقب إنطلاق تصوير أولى مشاهده خلال الأسبوع المُقبل. 

وقالت الفنانة نسرين طافش، في تصريح لـ صدى البلد، إنها تستعد للبدء في تصوير مشاهدها بالمسلسل خلال الأيام القليلة المُقبلة، مشيرة إلى أنها تراجع أوراق السيناريو خلال الأيام الماضية والحالية للبدء في التصوير. 

وتؤدي نسرين طافش، البطولة النسائية في مسلسل «الوجه الآخر» أمام ماجد المصري، فهي تؤدي دور زوجته، والمسلسل من قصة ماجد المصري، وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش. 

ويشارك في بطولة مسلسل «الوجه الآخر» كلًا من: ماجد المصري، نسرين طافش، ندى موسى، مادلين طبر، حنان سليمان، محمد علي رزق، عماد رشاد، ومن إنتاج شركة سينرجي للإنتاح الفني - تامر مرسي، وسيناريو وحوار: فداء الشندويلي، وإخراج: سميح النقاش. 

كان مسلسل "ختم النمر"، آخر أعمال نسرين طافش من تأليف أحمد سمير فرج، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

وشاركت فى بطولته مع عدد كبير من النجوم وأبرزهم أحمد صلاح حسنى، رشدى الشامى، تميم عبده، عفاف شعيب، وفاء سالم، إسلام جمال، ميرهان حسين، تامر شلتوت، جميل برسوم، إبراهيم فرح، حنان سليمان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبر إنستجرام.. نسرين طافش تستعيد ذكريات تصوير مسلسل مقامات العشق

بـ هوت شورت.. نسرين طافش تنشر صورة جديدة على إنستجرام

نسرين طافش تعلن مواعيد إعادة مسلسلها "ختم النمر"

90 % من حياتك ردة فعل.. نسرين طافش توجه حكمة مهمة لمتابعيها

مليش في الخروجات .. ماجد المصري: هبدأ شغل بعد فك الحظر

نسرين طافش تستعيد ذكريات مسلسلها عبر إنستجرام.. شاهد

ترشيحاتنا

بعد تجديد حبسهم .. إيداع أسرة منار سامي فتاة التيك توك سجن مركز طوخ

رئاسة الجمهورية تنعي الفريق العصار: مقاتل وهب حياته لخدمة وطنه

الحكومة: النظر في إعادة فتح قاعات الأفراح حال استمرار انخفاض إصابات كورونا

إثيوبيا لم تبدأ التخزين.. عباس شراقي: سد النهضة بدون دراسات وسيتسبب في طوفان على السودان

يمارس عمله الرعوي.. متحدث الكنيسة ينفي ما يثار عن الحالة الصحية للبابا تواضروس

مستشار رئيس الجمهورية: أغلب إصابات كورونا بسيطة والمعدل يسير نحو الانخفاض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد..لحظة توثيق هنا الزاهد تعرضها للتحرش من سائقي نقل

بعد هجومها على عبد الله رشدى ..أجرأ 10 صور عرضت رانيا يوسف للانتقادات

رسميا بالمكسيك.. الكشف عن مازدا 3 توربو بقوة 227 حصانا ..فيديو