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أخبار العالم

البرازيل تعلن تسجيل 20229 إصابة بكورونا و620 وفاة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 01:49 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، تسجيل 20 ألفا و229 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و623 ألفا و284. 

كما سجلت الوزارة 620 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 65 ألفا و487 حالة وفاة. 

وكشفت وسائل إعلام برازيلية، اليوم، عن انتظار الرئيس جاير بولسونارو، لنتائج تحليل فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، عقب ظهور بعض أعراض الفيروس عليه. 

وقال الرئيس البرازيلي، جاير لولسونارو، اليوم الثلاثاء، إنه أجرى فحص بالمستشفى، وأكدت له أن رئتيه في حالة جيدة.

وكان الرئيس البرازيلي، قد خضع لفحص جديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وذلك عقب ظهور أعراض الفيروس عليه. 
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