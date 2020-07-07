إصابة عمدة مدينة أتلانتا الأمريكية بفيروس كورونا

أعلنت كيشا لانس بوتومز، عمدة مدينة أتلانتا الأمريكية، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" ، عقب إجراء الفحص.





وقالت العمدة الأمريكية- في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- إنها لم يظهر عليها أعراض المرض ، إلا أن نتيجة المسحة جاءت إيجابية.





وأضافت أنها قررت إجراء اختبارات لجميع أفراد أسرتها.





يذكر أن اسم "لانس" قد ظهر، كـ"نائب رئيس محتمل"، لمرشح الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة جو بايدن.





ودعا رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، ستيفن هان، إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.





وأكد هان، وهو أحد أعضاء فريق البيت الأبيض لمكافحة كورونا، في حديث لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الارتفاع السريع في حالات الإصابة بفيروس كورونا يعتبر "مشكلة خطيرة".