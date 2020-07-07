بسبب كورونا.. إغلاق مدينة ملبورن الإسترالية

أعلنت السلطات في استراليا، إغلاق مدينة ملبورن، ثاني أكبر مدينة في استراليا، وذلك مع تفشي فيروس كورونا المستجد.





وأعلنت ولاية نيوساوث ويلز، أمس الإثنين، غلق حدودها مع ولاية فيكتوريا، لأول مرة منذ 100 عام بعد أن سجلت فيكتوريا وفاة شخصين و127 حالة إصابة بفيروس كورونا في 24 ساعة فقط، وهو أكبر عدد حالات منذ بدء تفشي الوباء.





ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اتفق رئيسا وزراء الولايتين ورئيس الوزراء الاسترالي، في مكالمة هاتفية ثلاثية هذا الصباح، على قرار إغلاق الحدود الساعة 12 صباحا يوم الأربعاء، بعد أن أوصى بذلك عدد كبير من الأطباء في نيو ساوث ويلز.





كما سيتم فرض القيود الصارمة من قبل شرطة نيو ساوث ويلز وقوات الدفاع الأسترالية مع إقامة حواجز الطرق والطائرات بدون طيار لإبقاء الضباط الفيكتوريين متفرغين في مكافحة تفشي كورونا في الولاية.





وترتبط الولايتان بـ 55 معبرا بما في ذلك أربعة معابر طرق رئيسية و 33 جسرًا ومعبري ممر مائي وعشرات من الطرق الفرعية ، بالإضافة إلى مسارات ترابية ومسارات بوشلاند.