الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 22

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في محافظة الخليل، ليرتفع الإجمالي إلى 22 شخصا.





والسبت الماضي، سجلت الوزارة، حالة وفاة جديدة لسيدة مسنة من حلحول بمحافظة الخليل، و100 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مختلف المحافظات، إضافةً إلى 224 إصابة ظهرت نتائجها بعد الإعلان المسائي يوم أمس.





وأضافت الوزارة الفلسطينية، في بيانها، أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4013، وعدد الحالات النشطة 3360، وعدد حالات التعافي 637، وعدد حالات الوفاة 16.





وقالت الصحة الفلسطينية إن توزيع الإصابات كالتالي:





- محافظة القدس: مدينة القدس 60، الرام 1، العيزرية 5، أبو ديس 1.