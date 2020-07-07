تشيلسي في ضيافة كريستال بالاس بـ الدوري الإنجليزي





ويسعى تشيلسي بقيادة مدربه فرانك لامبارد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للتقدم إلى المركز الثالث مؤقتا، وتعزيز فرصه في إنهاء الموسم في المربع الذهبي والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.





في المقابل يسعى كريستال بالاس لمصالحة جماهيره بتحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوز، بعد الخسارة في آخر 3 مباريات بالبريميرليج.





ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، بينما يتواجد كريستال بالاس في المركز الـ 14 بـ 42 نقطة.





ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإنجليزي واتفورد مع نورويتش سيتي، وآرسنال مع ليستر سيتي.

يحل فريق تشيلسي ضيفا ثقيلا على نظيره كريستال بالاس، اليوم، الثلاثاء، في تمام السابعة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 34، من مسابقة الدوري الإنجليزي.