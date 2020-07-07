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أخبار العالم

أول اتفاقية مع إحدى دول الاتحاد الأوروبي.. قرار مشترك بين مصر واليونان بشأن السائحين بين البلدين

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:53 ص
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
قررت مصر واليونان، رفع الحجر الصحي عن المسافرين بين البلدين، بحسب بيان مشترك أصدره وزير السياحة والآثار المصري، خالد العناني، ونظيره اليوناني هاريس ثيوشاريس.

ووفقا لصحيفة "جريك سيتي تايمز"، تعد هذه الاتفاقية أول اتفاقية سياحية لمصر مع دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

وقال البيان إن البلدين يهدفان الآن إلى تعزيز التعاون في قطاع السياحة في محاولة لاستئناف الأنشطة في القطاع الاقتصادي الحيوي.

ووفقا للبيان، سيتم إلغاء فترة الحجر الصحي للمسافرين بين البلدين ولكن إذا أصيب أحد المسافرين بالفيروس في أي من البلدين، فسيكون قادرًا على العودة إلى الوطن لتلقي العلاج، طالما تم الالتزام بالبروتوكولات الطبية التي وضعتها السلطات.

وحتى الآن، أبلغت اليونان عن 3.562 إصابة بفيروس كورونا و192 حالة وفاة.
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