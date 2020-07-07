سوسكا.. شاهد أول مغنية راب مصرية مقيدة بنقابة المهن الموسيقية

قالت سوسن عادل، أول مغنية راب مقيدة بنقابة المهن الموسيقية، إنها بدأت غناء الراب فى عام 2006، وشاركت فى المسابقات الغنائية وأشادوا بصوتها وأدائها.





وتابعت سوسن فى لقاء ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " MBC مصر ، أن الأغانى وكلماتها كلها مستوحة من الموقف المجتمعى، مشيرة إلى انها تؤلف أغنياتها بنفسها ولا تعتمد على أحد.





وأضافت أنها بدأت لغناء عن طريق السوشيال ميديا ورجعت لها مرة أخرى فى فترة الغلق بسبب انتشار فيروس كورون ا.





وأكدت أن فن الراب دائمًا في تطور وتجديد مستمر من خلال المزيكا والكلمات، لذلك كان لابد الاعتراف بحقوقنا، مشيرًا إلى أن باقي المطربين الشباب يجب أن يلتحقوا بالنقابة من أجل عدم التعرض للمشكلات التي كانت تواجهنا في الفترة الماضية.3+



