الرئيس القبرصي: تركيا تسعى للسيطرة على شرق البحر المتوسط بأكمله

أكد ا لرئيس القبرصي ، نيكوس أناستاسيادس، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعمل مع الاتحاد الأوروبي على الحد من سياسة تركيا التوسعية.





ووفقا لما ذكرته "العربية"، في نبا عاجل لها، قال أناستاسيادس إن تركيا تسعى إلى السيطرة على شرق البحر المتوسط بأكمله.





وفي وقت سابق، قال الرئيس القبرصي إن بلاده واليونان تتطلعان إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للعمل ضد العدوان التركي في شرق البحر المتوسط.









وأوضح أن أثينا ونيقوسيا قادتا جهودا دبلوماسية مكثفة حازت على اهتمام وقلق أوروبا والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الأيام القليلة القادمة حاسمة بالنسبة للأطراف المذكورة لاتخاذ إجراءات محددة تجاه أنقرة.



