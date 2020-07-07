AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الرئيس القبرصي: تركيا تسعى للسيطرة على شرق البحر المتوسط بأكمله

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 01:56 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
أكد الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعمل مع الاتحاد الأوروبي على الحد من سياسة تركيا التوسعية.

ووفقا لما ذكرته "العربية"، في نبا عاجل لها، قال أناستاسيادس إن تركيا تسعى إلى السيطرة على شرق البحر المتوسط بأكمله.

وفي وقت سابق، قال الرئيس القبرصي إن بلاده واليونان تتطلعان إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للعمل ضد العدوان التركي في شرق البحر المتوسط.


وأوضح أن أثينا ونيقوسيا قادتا جهودا دبلوماسية مكثفة حازت على اهتمام وقلق أوروبا والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الأيام القليلة القادمة حاسمة بالنسبة للأطراف المذكورة لاتخاذ إجراءات محددة تجاه أنقرة.

ويشار إلى أن قبرص واليونان تواجهان البلطجة التركية قبالة قبرص المقسمة وادعاءات أنقرة بأن لها حقوق للحفر قبالة الجزيرة، ويوجد لديها حاليا سفينتي حفر وسفينة استكشاف مصحوبة بقوات بحرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركيا منزعجة من دعم الاتحاد الأوروبي لقبرص

الرئيس القبرصي: يجب تجريد تركيا من وضع مرشح محتمل للاتحاد الأوروبي

رئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان يناقشان استفزازات تركيا في البحر المتوسط

الرئيس القبرصي يهاجم أردوغان: لديه رغبة توسعية وينتهك القانون الدولي

قبرص تدعو إسبانيا لاتخاذ إجراءات حاسمة للرد على تصرفات تركيا في شرق المتوسط

رئيس قبرص: نيقوسيا وأثينا تنتظران تدخلا من أوروبا وأمريكا ضد تركيا

ترشيحاتنا

توجه للطبيب فورا.. أعراض تشير لمعاناتك من الإجهاد المزمن

فيديوجراف.. الأهلي يقاضي الزمالك رسميًا بسبب لافتة نادي القرن

بعد إصابته بـ كورونا .. أيمن عزب يطلب الدعاء لوالده

شاهد.. لحظة وصول جوني ديب وطليقته أمبر هيرد للمحكمة في قضية التشهير

بعد إعلان وصيته لعائلته بسبب رجاء الجداوى.. الجمهور يبحث عن يحيى الفخرانى

بعد شهرين من إعلان وفاته.. مريض يعود للحياة ويصيب عائلته بصدمة كبرى

AdvertisementS

بعد إعلان وصيته لعائلته بسبب رجاء الجداوى.. الجمهور يبحث عن يحيى الفخرانى

الإخلاء بالقوة الجبرية..تفاصيل تعديلات مقترحة لمنع توريث شقق الإيجار القديم..فيديو

وفاة والدة حمادة هلال.. وتشييع الجثمان بعد قليل

معلومة مغلوطة .. تصريح دفن رجاء الجداوي يكشف عمرها الحقيقي

رئيس وزراء إثيوبيا: لن نلحق الضرر بمصر وسنبدأ ملء سد النهضة

هدير الهادى فتاة التيك توك تعترف: بمارس الأعمال المنافية مقابل مبالغ مالية

السيسى يصل مسجد المشير طنطاوي ليتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

احتمالية سقوط أمطار..الأرصاد: طقس الغد حار رطب.. والعظمى بالقاهرة 35

بعد ظهور أول حالة بالصين.. الطاعون الدبلي يستمر حتى نهاية 2020.. تعرف على أعراضه وطرق انتقاله

بعد تسجيل أقل معدل إصابات..أستاذ فيروسات: أغسطس بداية انحسار الموجة الأولى لـ فيروس كورونا

بشري سارة.. مد فترة التقديم لرياض الأطفال بالقاهرة حتي 10 يوليو

اقتحام منزل جاستن ترودو بأسلحة محظورة.. تفاصيل محاولة اغتيال رئيس وزراء كندا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فقدان جنينها.. سيدة تنتحل شخصية ممرضة لاختطاف رضيعة حديثة الولادة

شاهد.. لحظة وصول جوني ديب وطليقته أمبر هيرد للمحكمة في قضية التشهير

سعرها 4 آلاف دولار.. رجل أعمال هندي يواجه أزمة كورونا بـ كمامة من الذهب الخالص