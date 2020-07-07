وزيرا دفاع تركيا وإيطاليا يلتقيان في أنقرة لمناقشة تطورات ليبيا





يزور وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو جويريني، اليوم الثلاثاء، تركيا، حيثق التقى نظيره التركي خلوصي أكار في أنقرة.





وبحسب وسائل الإعلام التركية، فإن الزيارة الرسمية جاءت لمناقشة تطورات الأوضاع في الأزمة الليبية، فضلا عن مناقشة العلاقات الثنائية.





وقالت وكالة "أناضول" التركية إنه من المتوقع أن يناقش الجانبان القضايا الإقليمية مع التركيز على التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين وحكومة الوفاق الليبية منتهية الصلاحية.





وكان أكار قد عاد لتوه من ليبيا، حيث أشرف منيت قاعدة الوطية بغارات من قبل الجيش الوطني الليبي أسفرت عن تدمير منظومة الدفاع الصاروخي التركية و3 رادارات.





وكانت تركيا انتقدت عملية "إيريني" البحرية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لمراقبة تنفيذ الحظر الأممي لتوريد الأسلحة إلى ليبيا، والتي تدعمها إيطاليا بقوة.







