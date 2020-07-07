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فن

نسرين طافش لـ متابعيها: ‏أفضل كمامة يرتديها الإنسان أن يمسك لسانه عن الغيبة والنميمة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:17 م
نسرين طافش
نسرين طافش
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مصطفى كرم

وجهت الفنانة نسرين طافش رسالة لمتابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وغردت نسرين طافش قائلة "‏أفضل كمامة يرتديها الإنسان طول حياته أن يمسك لسانه عن الغيبة والنميمة وعن القيل والقال وأكل لحوم الناس".

يذكر أن أحدث أعمال نسرين طافش فيلم" نادى الرجال السرى"، حيث شاركت في بطولة هذا الفيلم، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.


نسرين طافش تستعد للبدء في تصوير الوجه الآخر


وشاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مقامات العشق" مع يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.

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