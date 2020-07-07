البقاء لله.. وليد سعد ينعى والدة حمادة هلال

نعى الملحن وليد يعد والدة الفنان حمادة هلال التي رحلت عن عالمنا اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع مرض السرطان.





وكتب "وليد سعد" عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام": "‏ إنا لله و إنا إليه راجعون البقاء لله فى والدة أخويا الفنان حماده هلال

نسألكم الدعاء للمغفورة لها بإذن الله".





وأعلن الفنان حمادة هلال عن وفاة والدته السيدة رجاء إبراهيم، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بالمركز الطبى العالمى.