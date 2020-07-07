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فن

البقاء لله.. وليد سعد ينعى والدة حمادة هلال

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:27 م
حمادة هلال ووالدته
حمادة هلال ووالدته
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محمد بدران

نعى الملحن وليد يعد والدة الفنان حمادة هلال التي رحلت عن عالمنا اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع مرض السرطان.


وكتب "وليد سعد" عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام": "‏ إنا لله و إنا إليه راجعون البقاء لله فى والدة أخويا الفنان حماده هلال
نسألكم الدعاء للمغفورة لها بإذن الله".


وأعلن الفنان حمادة هلال عن وفاة والدته السيدة رجاء إبراهيم، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بالمركز الطبى العالمى.


يشار إلى أن حمادة هلال كان قد طلب منذ أكثر من أسبوع من جمهوره الدعاء لوالدته بالشفاء، حيث كانت أصيبت بوعكة صحية، ونشر صورة تجمعه بها من داخل الحرم الشريف على صفحته الرسمية بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام كاتبا: "أسألكم الدعاء، اللهم اشفى أمي".

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