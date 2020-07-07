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نوفر الدعم النفسي.. القومي للمرأة: ارتفاع عدد شكاوى الفتيات من التحرش

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:52 م
التحرش
التحرش
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هاني حسين
قالت أمل عبد المنعم، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، إن المجلس يتابع قضية تحرش شاب بمجموعة من الفتيات على السوشيال ميديا.

وأضافت مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن "القومي للمرأة قدم بلاغا للنائب العام من أجل التحقيق في قضية تحرش شاب بمجموعة من الفتيات".

وتابعت مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة "نوعية الشكاوى اختلفت، وبعض السيدات يرغبون في التحدث عن قضايا تحرش قديمة حدثت لهم منذ الصغر".

وأكدت مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة "توفير الدعم النفسي والاجتماعي للسيدات والفتيات اللاتي تعرضن للتحرش، وخلال الـ 5 أيام الماضية زاد معدل شكاوى فتيات تعرضن للتحرش".

وطالبت مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة نصح الجميع بعدم تبادل صور أو بيانات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي".

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