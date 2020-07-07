فرج عامر: مسحات لاعبي سموحة جميعها سلبية

أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن نتائج جميع مسحات لاعبي الفريق الأول لكرة لاقدم الخاصة بفيروس كورونا سلبية .
ويخوض لاعبي الفريق الأول بنادي سموحة التدريبات اليومية استعدادا لاستئناف الدوري المصري عقب توقفه لأكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.
وخضع كافة اللاعبين للمسحة الثالثة الخاصة بفيروس كورونا والتي جاءت سلبية للجميع .
ويخوض الفريق الأول بنادي سموحة تدريبات مكثفة استعدادا لاستئناف بطولة الدوري المصري من جديد والمنافسة على التواجد في المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري المصري .
وتسبب انتشار فيروس كورونا في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم خلال الفترة الماضية.