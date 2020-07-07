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رياضة

فرج عامر: مسحات لاعبي سموحة جميعها سلبية

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 07:50 م
فرج عامر، رئيس نادى
فرج عامر، رئيس نادى سموحة
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حسام الحارتي
أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن نتائج جميع مسحات لاعبي الفريق الأول لكرة لاقدم الخاصة بفيروس كورونا سلبية .

ويخوض لاعبي الفريق الأول بنادي سموحة التدريبات اليومية استعدادا لاستئناف الدوري المصري عقب توقفه لأكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وخضع كافة اللاعبين للمسحة الثالثة الخاصة بفيروس كورونا والتي جاءت سلبية للجميع .

ويخوض الفريق الأول بنادي سموحة تدريبات مكثفة استعدادا لاستئناف بطولة الدوري المصري من جديد والمنافسة على التواجد في المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري المصري .

وتسبب انتشار فيروس كورونا في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم خلال الفترة الماضية. 
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