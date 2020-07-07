الري: تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا بشأن ملء سد النهضة مخالفة للتعهدات

قال محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا الأخيرة بشأن ملء سد النهضة مخالفة للتعهدات الحالية التي يتم التفاوض بشأنها.





وأضاف محمد السباعي في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، ان جولة المفاوضات الحالية بشأن سد النهضة تتم برعاية أفريقية بناء على الدعوة الموجهة من رئيس الاتحاد الافريقي.





وأوضح محمد السباعي أنه لم يتم الانتهاء من بناء سد النهضة بشكل كامل، و المياه تعبر عن طريق أنفاق في القاع.





وأشار محمد السباعي إلى أن جلسات التفاوض استمرت لأكثر من 40 ساعة من أجل تقريب وجهات النظر في ملف سد النهضة ".





وتابع محمد السباعي، قائلا: "نحن مختلفون في نقاط فنية حول ملء وتشغيل السد في فترات الجفاف"، مضيفا: "مصر قدمت أكثر من وجهة نظر ومرونة كي نضمن للجانب الإثيوبي توليد الكهرباء التي تحتاجها بنسبة 85 % في أقصى درجات الجفاف".



