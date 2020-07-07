متحدث وزارة الري: ما زالت هناك بعض النقاط الخلافية في أزمة سد النهضة..فيديو

قال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري ، إن اجتماع الأمس، الخاص بسد النهضة، تنتهي الساعة 6.30 مساء، وجاء استكمالا لجلسات التفاوض المباشرة بخصوص سد النهضة.





وأضاف محمد السباعي خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، أن كل دولة بالأمس، أوضحت وجهات النظر الخاصة بخصوص الشق الفني والقانوني، واكد أنه ما زالت هناك بعض النقاط الخلافية.





، أننا اتفقنا على أن يكون النقاش، اليوم الثلاثاء، متوازنا؛ للوصول الي حل وسيكون بحضور الفريق الفني والفرق القانونية و المراقبين . وأوضح محمد السباعي القانونية





وتابع ان من يسعى لتحقيق توافق يجب ان يكون لدية رغبة حقيقية للصالح العام وان يتمسك بجميع الأدوات التي يمكن ان تجعلنا نصل الي اتفاق وهذا ما نقوم به .



