رسميا.. الإعلان عن لكزس LS 2021 فيس ليفت.. صور

اعلنت شركة لكزس لصناعة السيارات اليابانية الفاخرة ، الكشف عن LS 2021 الرائدة، والتي حصلت على أول تحديثات واسعة لها منذ تدشين الجيل الخامس الحالي في 2017 .

وظهرت لكزسLS فيس ليفت موديل 2021 بمقدمة جديدة ومصابيح أمامية ومصدات محدثة وزخرفات كروم في الأمام ، بالاضافة الى مصابيح LED جديدة فى الخلفية وجنوط 20 إنش جديدة لنسخة F الرياضية .

اما عن المقصورة الداخلية للسيارة لكزس LS 2021 فيس ليفت فتوجد شاشة لمسية 12.3 إنش جديدة لنظام المعلومات الترفيهية بتطبيقات ابل كاربلاي واندرويد اوتو، مع ضوابط جديدة سوداء على المقود وتحديثات أخرى للكونسول الأوسط ، وتحسين مستوى هدوء المقصورة في النسخ الهجينة والبترولية عبر تحديثات لأنظمة عزل الضوضاء الخارجية وضوضاء المحرك .

وعمقت شركة لكزس نقاط تخييط المقاعد مع استخدام مواد خاصة جديدة لبطانة المقاعد لتوفير تجربة جلوس أنعم وزيادة نسب الراحة ، مع إجراء تحديثات لنظام التعليق لزيادة الثبات وخفض الاهتزازات في المقصورة.

وهناك عدد من الانظمة المحدثة الجديدة قدمتها الشركة فى لكزس LS 2021 فيس ليفت ، مثل أنظمة مساعدة السائق الجديدة، مثل نظام المساعدة على الركن عبر التحكم في التوجيه والتسارع والكبح وتغيير السرعة أوتوماتيكيًا عبر الكاميرات والحساسات، والتي ستساعد السائق أيضًا في البقاء داخل حارة الطريق والحفاظ على مسافة محددة بينه وبين السيارة المواجهة له وغير ذلك.