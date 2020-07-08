مجموعة أزياء أجانوفيتش تعرض تصميماتها بطريقة غريبة في أسبوع الموضة الرقمية بباريس.. فيديو وصور

لشتاء وخريف 2020/2021 أمس في فعاليات أسبوع الموضة الرقمية بباريس بطرق إبداعية مبتكرة، ومختلفة عن عن باقي دور الأزياء، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقام الثنائي

بعرض تصميماتها في الفيديو الذين قاموا بعرضه على الإنترنت باستخدام مانيكانات بدون وجه.





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ولم يشعر الثنائي بالرضا عن تقديم تصميماتهما بهذه الطريقة لكنهما لم يكونا راضيين عن النتيجة، وأوضح تيلور السبب: "لم أشعر بالأصالة"، وفقا لما صرح على مجلة wwb.



على ثلاثة ألوان هي الأسود والأبيض والأحمر، وقاموا بحجب وجه العارضات قناع باللون الأبيض ليغطي ملامحهن بالكامل.



وإليكم الفيديو والصور الذي يوضح تفاصيل تصميمات مجموعة ازياء أجانوفيتش..