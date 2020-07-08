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مرأة

مجموعة أزياء أجانوفيتش تعرض تصميماتها بطريقة غريبة في أسبوع الموضة الرقمية بباريس.. فيديو وصور

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 08:20 ص
أسبوع الموضة في باريس
أسبوع الموضة في باريس
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آية التيجي
قدمت مجموعة أزياء أجانوفيتش AGANOVICH لشتاء وخريف 2020/2021 أمس في فعاليات أسبوع الموضة الرقمية بباريس بطرق إبداعية مبتكرة، ومختلفة عن عن باقي دور الأزياء، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقام الثنائي نانا أجانوفيتش وبروك تايلور المشرفون على مجموعة أزياء أجانوفيتش بعرض تصميماتها في الفيديو الذين قاموا بعرضه على الإنترنت باستخدام مانيكانات بدون وجه.

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ولم يشعر الثنائي بالرضا عن تقديم تصميماتهما بهذه الطريقة لكنهما لم يكونا راضيين عن النتيجة، وأوضح تيلور السبب: "لم أشعر بالأصالة"، وفقا لما صرح على مجلة wwb.

وتسبب العزل المنزلي والتباعد الاجتماعي في الدنمارك في إغلاق استوديو باريس، حيث إنه كان وقت سيئ بالنسبة لكل من نانا أجانوفيتش وبروك تايلور، اللذان أصبحا غير قادرين على عرض مجموعة أزيائهم في أسبوع الموضة في باريس .

واعتمدت مجموعة ازياء أجانوفيتش على ثلاثة ألوان هي الأسود والأبيض والأحمر، وقاموا بحجب وجه العارضات قناع باللون الأبيض ليغطي ملامحهن بالكامل.

وإليكم الفيديو والصور الذي يوضح تفاصيل تصميمات مجموعة ازياء أجانوفيتش..
أسبوع الموضة في باريس أسبوع الموضة في باريس
أسبوع الموضة في باريس أسبوع الموضة في باريس
أسبوع الموضة في باريس أسبوع الموضة في باريس
أسبوع الموضة في باريس أسبوع الموضة في باريس
أسبوع الموضة في باريس أسبوع الموضة في باريس
أسبوع الموضة في باريس أسبوع الموضة في باريس
أسبوع الموضة في باريس أسبوع الموضة في باريس
أسبوع الموضة في باريس أسبوع الموضة في باريس
أسبوع الموضة في باريس أسبوع الموضة في باريس
أسبوع الموضة في باريس أسبوع الموضة في باريس
أسبوع الموضة في باريس أسبوع الموضة في باريس
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