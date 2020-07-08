مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الأربعاء، 8-7-2020، عدد من المواجهات في الدوريات الأوروبية، حيث عادت الحياة إلى الكرة في أغلب دول العالم خلف الأبواب المغلقة.





وتأتي مباراة ليفربول مع نظيره برايتون هي الأبرز حيث تدخل كتيبة الريدز ومعها عدد من الأهداف والأرقام سواء الفردية أو الجماعية.



