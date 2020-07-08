مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الأربعاء، 8-7-2020، عدد من المواجهات في الدوريات الأوروبية، حيث عادت الحياة إلى الكرة في أغلب دول العالم خلف الأبواب المغلقة.
وتأتي مباراة ليفربول مع نظيره برايتون هي الأبرز حيث تدخل كتيبة الريدز ومعها عدد من الأهداف والأرقام سواء الفردية أو الجماعية.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم
مانشستر سيتى ضد نيوكاسل يونايتد 7:00 على قناة beIN SPORT HD 1
وست هام يونايتد ضد بيرنلى 7:00 على قناة beIN SPORT HD 5
شيفيلد يونايتد ضد وولفرهامبتون 7:00 على قناة beIN SPORT HD 2
برايتون ضد ليفربول 9:15 على قناة beIN SPORT HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم
فيورنتينا ضد كاليارى 7:30 على قناة beIN SPORT HD 6
جنوى ضد نابولى 7:30 على قناة beIN SPORT HD 4
أتلانتا ضد سامبدوريا 7:30 على قناة beIN SPORT HD 7
بولونيا ضد ساسولو 9:45 على قناة beIN SPORT HD 6
روما ضد بارما 9:45 على قناة beIN SPORT HD 4
تورينو ضد بريشيا 9:45 على قناة beIN SPORT HD 8
مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم
ريال بيتيس ضد أوساسونا 7:30 على قناة beIN SPORT HD 8
خيتافى ضد فياريال 7:30 على قناة beIN SPORT HD 3
برشلونة ضد إسبانيول 10:00 على قناة beIN SPORT HD 3