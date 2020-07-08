خلال 24 ساعة.. ارتفاع كبير في إصابات ووفيات كورونا بالبرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 45305 إصابات جديدة بكورونا، و1254 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية.





وأشارت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الاخبارية - إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ مليون و668 ألفا و589 إصابة يوم الثلاثاء، مقارنة مع عداد الاثنين، والذي كان مليون و623 ألفا و284 إصابة.





وتابعت، ارتفعت أعداد الوفيات في البلاد لتبلغ 66 ألفا و741 وفاة، مقارنة مع الاثنين، حيث كانت 65 ألفا و487 وفاة.





وتحتل البرازيل المرتبة الثانية عالميا من حيث الإصابات والوفيات بعد الولايات المتحدة الأمريكية، حسب موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا كورونا.