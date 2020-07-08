AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. ارتفاع كبير في إصابات ووفيات كورونا بالبرازيل

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 06:48 ص
كورونا فى البرازيل
كورونا فى البرازيل
Advertisements
أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 45305 إصابات جديدة بكورونا، و1254 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الاخبارية - إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ مليون و668 ألفا و589 إصابة يوم الثلاثاء، مقارنة مع عداد الاثنين، والذي كان مليون و623 ألفا و284 إصابة.

وتابعت، ارتفعت أعداد الوفيات في البلاد لتبلغ 66 ألفا و741 وفاة، مقارنة مع الاثنين، حيث كانت 65 ألفا و487 وفاة.

وتحتل البرازيل المرتبة الثانية عالميا من حيث الإصابات والوفيات بعد الولايات المتحدة الأمريكية، حسب موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا كورونا.
Advertisements

ترشيحاتنا

عوض تاج الدين: سعيد بانحسار إصابات كورونا.. والأدوية متوفرة والأسرّة متاحة

حبيب قلوبنا والعسل.. شيري عادل بصحبة أحمد السقا من على الشاطئ.. شاهد

غلق وتشميع مطعم مأكولات صيني في الدقي

لو طلعتي صوت الأسد هيهرب.. مبروك عطية يوجه نصائح للبنات لاجتناب التحرش

أحمد حسام ميدو يحتفل بعيد ميلاد ابنه الـ 16.. شاهد

شوبير: صفقة طاهر محمد طاهر كلفت الأهلي 21 مليون جنيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة .. بي إم دبليو M4 2021 تظهر أثناء اختبارها .. صور

شاهد| تسريب صور جديدة لـ Samsung Galaxy Note20+

مش هتصدق.. 3 فوائد غير متوقعة لتطويل اللحية في الصيف