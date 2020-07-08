AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

"الفيس بوك" فضحه.. ضبط مسجل خطر هشم سيارة جاره وأشهر سكينا فى وجهه

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:55 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد صبرى
نجح ضباط أمن القاهرة فى ضبط مسجل جنائى بالمطرية لقيامه بإشهار سلاح أبيض وتهديد أحد المواطنين وإحداث تلفيات بسيارته لخلافات بينهما حول الجيرة. 

تمت عملية الضبط تحت اشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، وتولت النيابة التحقيق.

 تبلغ للمقدم كريم البحيرى رئيس مباحث قسم شرطة المطرية من (صاحب شركة لخدمات النقل – مقيم بدائرة القسم) قرر بتضرره من (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية – مقيم بذات العنوان) لقيامه بإشهار سلاح أبيض "سكين" بالشارع محل سكن المُبلغ وتهديده وأسرته بالإيذاء، وإحداث تلفيات بسيارته بسبب خلافات بينهما حول الجيرة، وتداول الواقعة على مواقع التواصل الإجتماعى. 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طعن أمين شرطة أثناء ضبطه.. إحالة مسجل خطر للجنايات فى السيدة زينب

حلم الثراء على طريقة المسلسل الإسباني.. لاكازا دي بابيل في مصر بـ قناع اللاعب محمد صلاح

عصابة نسائية في باب الحديد تستقطب المواطنين لسرقة متعلقاتهم بمعاونة عاطلين

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة| هجوم على اتحاد الكرة بسبب محمد صلاح.. جلسة عتاب بين الخطيب وفايلر لهذا السبب

بـ جامب سوت جينس.. سمية الخشاب في أحدث إطلالة لها

ميريت عمر الحريري: انتصرت على السرطان وكنت أحضر ورشة التمثيل عقب جلسة الكيماوي

شاهد.. الأهلي يجري المسحة الطبية الثالثة للاعبين

زيادة القيمة الإيجارية للشقق السكنية 5% كل 3 سنوات.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

فيديوجراف.. تفاصيل محاولة اغتيال رئيس وزراء كندا داخل منزله

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شقاوة طفل تعرض حياته للخطر والعناية الإلهية تنقذه في آخر لحظة.. شاهد

بعد إعلان ترشح زوجها لرئاسة أمريكا.. شاهد أول ظهور لـ كيم كارداشيان في لوس أنجلوس

تشبه الأنفلونزا.. أعراض حمى الضنك وطريقة العدوى