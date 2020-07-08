"الفيس بوك" فضحه.. ضبط مسجل خطر هشم سيارة جاره وأشهر سكينا فى وجهه

نجح ضباط أمن القاهرة فى ضبط مسجل جنائى بالمطرية لقيامه بإشهار سلاح أبيض وتهديد أحد المواطنين وإحداث تلفيات بسيارته لخلافات بينهما حول الجيرة.





تمت عملية الضبط تحت اشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، وتولت النيابة التحقيق.





تبلغ للمقدم كريم البحيرى رئيس مباحث قسم شرطة المطرية من (صاحب شركة لخدمات النقل – مقيم بدائرة القسم) قرر بتضرره من (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية – مقيم بذات العنوان) لقيامه بإشهار سلاح أبيض "سكين" بالشارع محل سكن المُبلغ وتهديده وأسرته بالإيذاء، وإحداث تلفيات بسيارته بسبب خلافات بينهما حول الجيرة، وتداول الواقعة على مواقع التواصل الإجتماعى.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة.





وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.