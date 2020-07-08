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فن

في اليوم الثاني لقضية التشهير.. اتهام جديد موجه لـ جوني ديب بسبب طليقته امبر هيرد

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 01:09 م
جوني ديب وطليقته
جوني ديب وطليقته امبر هيرد
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شروق ابراهيم
في اليوم الثاني لقضية التشهير التي رفعها النجم العالمي جوني ديب ضد صحيفة ذا صن البريطانية التي ساندت زوجته السابقة الممثلة الأمريكية آمبر هيرد، خرجت إلى النور أسرار جديدة داخل أروقة أحد المحاكم البريطانية. 

وقال محامي الموكل للدفاع عن صحيفة ذا صن البريطانية، إنه في عام 2013، تعدى جوني ديب على آمبر هيرد بالضرب وصفعها على وجهها ثلاث مرة بسبب سخريتها من تاتو مرسوم على جسده. 

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ورفع جوني ديب دعوة قضائية ضد صحيفة ذا صن البريطانية ورئيس تحريرها بعدما وصفوه بالزوج الخافق في مقال رأي، وأنه تعدى بالضرب على زوجته الممثلة الأمريكية آمبر هيرد بسبب إدمانه المخدرات.

وشهدت الصرعات القضائية بين النجم العالمي جوني ديب وزوجته السابقة الممثلة الأمريكية آمبر هيرد، تطورات جديدة وصلت إلى حد اتهامها بالخيانة الزوجية. 

وقالت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية، إن آمبر هيرد كانت تراسل المليونير الشهير إيلون ماسك وكانت تسجل اسمه بـ rocket man، وذلك خلال فترة زواجها من جوني ديب.
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