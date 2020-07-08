هل يجوز قيام الليل في العشر الأول من ذي الحجة كما في رمضان؟ علي جمعة يجيب

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجوز لمن يريد قيام الليل في الأيام العشر الأول من ذي الحجة كما كان يفعل في التراويح حتى يتم استغلال هذه الأيام المباركات ومضاعفة الأجر.









وأضاف جمعة، في إجابته عن سؤال يقول صاحبه: " هل يجوز قيام الليل في العشر الأول من ذي الحجة على غرار شهر رمضان ؟": "لو أن المسجد فعل ذلك فلا حرج، ويجب الحرص على الدعاء في هذه الأيام عند الإفطار وفي الصلاة وفي قيام الليل".









وأوضح أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة مقبلة، وفي حديث آخر: "إني أرجو أن يكفر ذنوب سنة ماضية وأخرى مقبلة"، ويقول مفسرو الحديث إن رجاء النبي مستجاب فلنحرص على صيام هذا اليوم.









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حكم صيام العشر من ذي الحجة بنية قضاء أيام من رمضان

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان عليه قضاء أيام من رمضان ويريد أن يصوم العشر الأوائل من ذى الحجة بنية صوم ما عليه من رمضان فيجوز ولا حرج فى ذلك.









وأضاف "وسام"، فى إجابته عن سؤال «هل يصح صيام العشر من ذي الحجة بنية قضاء أيام من رمضان؟»، أنه يجوز الجمع بين نية صيام العشر من ذي الحجة وصيام أيام قضاء رمضان.









وأشار إلى أن صوم يوم عرفة يكفر سنتين "السابقة" و"اللاحقة".







