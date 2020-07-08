AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مدبولي يطمئن مجلس الوزراء على جهود مواجهة فيروس كورونا بجميع المحافظات

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 03:49 م
الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
Advertisements
محمود مطاوع
طمأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، أعضاء المجلس على جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه عقد اجتماعا مع مجلس المحافظين؛ للاطمئنان على مدى توافر المستلزمات الطبية المختلفة، وكذا كافة الخدمات التي يتم تقديمها للمرضى المترددين على المستشفيات، وأكدوا جميعا توافر المستلزمات الطبية المختلفة، وكذا انتظام العمل في جميع المستشفيات، موجها الشكر للأطقم الطبية التي تؤدي واجبها لمواجهة الجائحة.

وأضاف مدبولى:  أكد المحافظون متابعتهم المستمرة لمنظومة التطهير والتعقيم في جميع المنشآت بمحافظاتهم، كما أكدوا قيامهم بالمتابعة اليومية لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تم إصدارها، والتي يأتي في مقدمتها ارتداء الكمامات الطبية، كما شددوا على أنهم حريصون على التنسيق المستمر مع وزارة الصحة فيما يخص جهود مواجهة جائحة كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يتابع جهود مواجهة كورونا.. ضم منظومة الشكاوي الحكومية لمساعدة وزارة الصحة في البلاغات.. توفير مخزون كاف من المستلزمات الطبية بالمستشفيات.. وتأهيل أطباء الامتياز وفتح التظلمات للتكليف

ارتفاع إصابات كورونا خلال الأسبوعين المقبلين.. رئيس الوزراء يكلف المحافظين بالمرور يوميا على المستشفيات

رئيس الوزراء لـ المحافظين: صلاحيات كاملة لكم في التعامل بحسم مع المتقاعسين في ملف كورونا

بالصور | في اجتماع مجلس المحافظين.. مدبولي: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا .. ومرور يومي على المستشفيات.. وخط ساخن بكل محافظة

تقديرا لدورهم.. محافظ الإسماعيلية يمنح العاملين بمستشفيات العزل شهرا مكافأة

يحدث في المنيا.. لجان مرور على المستشفيات المخصصة لاستقبال حالات كورونا

ترشيحاتنا

قتلا أميرة بعد خروجها من دار تحفيظ القرأن.. طفلا كرداسة: نفذنا ما شاهدناه في المواقع الإباحية

اصنع حظى الخاص.. صالح جمعة يشعل السوشيال ميديا| شاهد

التنمية المحلية: إيقاف تراخيص البناء 6 أشهر فى هذه المحافظات

ماى إكس.. شمس الكويتية تسخر من حبيبها السابق وتصفه بالندل..فيديو

تحذير أحمد التهامي من فيلم زنزانة 7.. شاهد

انفوجراف.. مصر تحتل المركز الـ 9 عربيًا في مؤشر نضوج ريادة الأعمال العربية

AdvertisementS

زيادة القيمة الإيجارية للشقق السكنية 5% كل 3 سنوات.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

مواصلة التعاون الوثيق.. روسيا تبعث رسالة تذكيرية لـ مصر والكونغو وجنوب أفريقيا

قتلا أميرة بعد خروجها من دار تحفيظ القرأن.. طفلا كرداسة: نفذنا ما شاهدناه في المواقع الإباحية

مستبد وقمعي وتدخل في 3 دول مستقلة.. البرلمان الأوروبي يطالب بـ عقوبات صارمة لـ أردوغان

انفوجراف.. مصر تحتل المركز الـ 9 عربيًا في مؤشر نضوج ريادة الأعمال العربية

بعد قتل زوجها برقبة زجاجة.. 7 معلومات لا تعرفها عن عبير بيبرس

النيابة تصدر قرارا بضبط وإحضار نجل رئيس الوزراء الكويتي السابق

النواب عن الإيجار القديم: الشقة المغلقة لمدة 3 سنوات تعود للمالك على الفور

دقيقة حدادا على روحه..مجلس الوزراء ينعي الفريق العصار فى أول اجتماع بعد وفاته

عادة خاطئة أثناء الاستحمام فى الصيف تهددك بمشاكل فى القلب والشرايين

ننشر أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت والبط

وفاة والدة الفنان محمد علاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الكاجوال.. إيمى طلعت زكريا تستعيد ذكريات برفقة والدها

بـ فستان أحمر.. ياسمين صبري تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

قائمة أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2020.. اليابان تتصدر وتراجع أمريكي ملحوظ