مدبولي يطمئن مجلس الوزراء على جهود مواجهة فيروس كورونا بجميع المحافظات

طمأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، أعضاء المجلس على جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه عقد اجتماعا مع مجلس المحافظين؛ للاطمئنان على مدى توافر المستلزمات الطبية المختلفة، وكذا كافة الخدمات التي يتم تقديمها للمرضى المترددين على المستشفيات، وأكدوا جميعا توافر المستلزمات الطبية المختلفة، وكذا انتظام العمل في جميع المستشفيات، موجها الشكر للأطقم الطبية التي تؤدي واجبها لمواجهة الجائحة.



