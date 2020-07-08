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أخبار البلد

خلال النصف الأول من 2020.. الزراعة: ضبط 1084 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 04:01 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة في الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطري، تكثيف حملاتها المرورية على اسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والتأكيد على وصول غذاء صحي أمن للمواطنين في المقام الأول.

وتلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال 6 أشهر في الفترة من 1 يناير2020 حتى 30 يونيو 2020، حيث بلغ أجمالي المضبوطات ألف و84 طن على مستوى الجمهورية.

وأوضح التقرير أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 5758 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

وفي سياق متصل أكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن مديرية الطب البيطرى بمحافظة كفر الشيخ إدارة التفتيش على اللحوم شنت اليوم حملة على محلات الجزارة بمدينة كفر الشيخ بالاشتراك مع الرقابة التموينية بالمحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط احد الجزارين وبحوزته ختم جاموس صغير مقلدة تحمل اسم مجزر كفر الشيخ وعدد زجاجة مادة ملونة كما تم ضبط لحوم بقري وجاموسي غير صالحة للاستهلاك الادمى لدى نفس الجزار تزن ٢٦٥ كيلو جرام.

كما تم ضبط ٨٠ كجم من لحوم بقري مذبوحة خارج المجازر بأحد محلات الجزارة وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة.
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