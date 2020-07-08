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أخبار العالم

على خلفية تسريبات القذافي.. الكويت: إحالة الدويلة والمطيري إلى النيابة العامة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 05:25 م
تسريبات القذافي
تسريبات القذافي
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على صالح
أحالت السلطات في الكويت، اليوم الأربعاء، النائبين السابق مبارك الدويلة وحاكم المطيري إلى النائب العام على خلفية تسريبات تسجيلات القذافي.

وقالت مصادر مطلعة، وفقا لصحيفة "الراي"  الكويتية إن إحالة الدويلة والمطيري سببها اتهامهما بإشاعة أخبار كاذبة ونسب أقوال غير صحيحة للمقام السامي.


وكشفت المصادر ذاتها وفقا للصحيفة أن "الاتهام الموجه إلى حاكم المطيري يعتبر الأخطر مقارنة بالدويلة، وأن وضعه القانوني صعب جدًا، حيث أن التسريبات تجعل الواقعة التي تخصه والاتهام الموجه إليه في إطار التخابر والتنظيم، وهو ما يعتبر أمرًا خطيرًا من الناحية القانونية"


وأثار مقطع فيديو لزعيم ليبيا الراحل العقيد معمر القذافي، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي عربيا ولاسيما في الخليج.

ويرصد مقطع الفيديو المتداول العقيد القذافي مع رئيس حزب الأمة الكويتي، وأستاذ التفسير والحديث في جامعة الكويت، حاكم المطيري، الهارب إلى تركيا في الوقت الراهن.

ويستعرض الفيديو الزعيم الليبي الراحل والمطيري يتحدثان ويتفقان على ضرورة استغلال "الفوضى الخلاقة" لإحداث تغيير كبير في دول الخليج وتغيير قياداتها.
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