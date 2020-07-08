على خلفية تسريبات القذافي.. الكويت: إحالة الدويلة والمطيري إلى النيابة العامة





وقالت مصادر مطلعة، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية إن إحالة الدويلة والمطيري سببها اتهامهما بإشاعة أخبار كاذبة ونسب أقوال غير صحيحة للمقام السامي.









وكشفت المصادر ذاتها وفقا للصحيفة أن "الاتهام الموجه إلى حاكم المطيري يعتبر الأخطر مقارنة بالدويلة، وأن وضعه القانوني صعب جدًا، حيث أن التسريبات تجعل الواقعة التي تخصه والاتهام الموجه إليه في إطار التخابر والتنظيم، وهو ما يعتبر أمرًا خطيرًا من الناحية القانونية"