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أخبار البلد

لمدة عام.. الحكومة تعتمد خطة نظافة شوارع الجيزة بـ100 مليون جنيه

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 05:28 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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محمود مطاوع
وافق مجلس الوزراء  خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تجديد تعاقد محافظة الجيزة (الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة) مع الشركات القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بأحياء مدينة الجيزة ومراكز ومدن المحافظة لمدة عام بتكلفة 100 مليون جنيه من الموارد الذاتية للمحافظة.
ووافق المجلس  على اعتماد محضر  اجتماع اللجنة العليا للتعويضات المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 رقم 40 بتاريخ 28/6/2020 والمتضمن بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017

لمدة عام.. الحكومة تعتمد خطة نظافة شوارع الجيزة بـ100 مليون جنيه
لمدة عام.. الحكومة تعتمد خطة نظافة شوارع الجيزة بـ100 مليون جنيه
لمدة عام.. الحكومة تعتمد خطة نظافة شوارع الجيزة بـ100 مليون جنيه
لمدة عام.. الحكومة تعتمد خطة نظافة شوارع الجيزة بـ100 مليون جنيه
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