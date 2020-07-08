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أخبار العالم

الأمم المتحدة: قلقون من الحشد العسكري الجاري حول سرت في ليبيا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 06:00 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه إزاء الأوضاع في ليبيا من تدخل أجنبي وخرق لحظر السلاح.

وقال جوتيريش خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا :"قلقون من الحشد العسكري الجاري حول سرت" مشيرا إلى أن  الصراع الليبي دخل مرحلة غير مسبوقة بسبب التدخل الخارجي.

وأضاف أن هناك انتهاكًا لحظر السلاح على ليبيا، ويجب وقف التصعيد في ليبيا والذهاب للحوار.

وتابع أن "مناقشاتنا الحالية تركز على ضرورة رحيل المرتزقة من ليبيا"، في إشارة إلى مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى العمل على رفع المعاناة عن الشعب الليبي.

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