بمزايا للمطورين.. جوجل تعلن عن العديد من التغييرات خلال مؤتمر Hey Google

عقدت شركة جوجل مؤتمرها Hey Google للأجهزة المنزلية الذكية، وذلك من خلال شبكة الإنترنت، وأعلنت فيه عن أهم الأجهزة التكنولوجية المتعلقة بالمنزل مثل التلفزيونات الذكية، وأجهزة مكبرات الصوت، وغيرها.





Hey Google ، باقة من الأشياء الجيدة، والتي ستتيح للمطورين جعل أجهزتهم أكثر فائدة، وبالتالي مساعدة الأشخاص على القيام بالأشياء في جميع أنحاء المنزل بطريقة أكثر ذكاء. التقني، أتاحت عملاق التكنولوجيا الأمريكية من خلال قمة المنزل الذكي الافتراضية، باقة من الأشياء الجيدة، والتي ستتيح للمطورين جعل أجهزتهم أكثر فائدة، وبالتالي مساعدة الأشخاص على القيام بالأشياء في جميع أنحاء المنزل بطريقة أكثر ذكاء. ووفقا لما ذكره موقع "androidpolice"









ومن بين أكبر التغييرات التي أعلنت عنها جوجل ضمن مؤتمر Hey Google ، والتي سيأتي بها نظام التشغيل الأحدثAndroid 11، وهي عناصر التحكم في المنزل الذكي في قائمة الطاقة.





وحسبما ورد تتيح النسخة التجريبية من نظام تشغيل جوجل أندرويد 11، للمستخدمين إمكانية التحكم بتعيين الأجهزة التي يمكنك التحكم فيها من نقطة التحكم هذه وتشغيل أو إيقاف أو تبديل إضافي أيضًا، حيث لن يحتاج مطورو هذه الأجهزة إلى فعل أي شيء لجعل هذه الميزة متاحة على أجهزتهم مما يجعله أكثر فائدة.





ويمكن استخدام هذا الاختصار للتحقق من أجهزتك الذكية أكثر من مرة، وهذا يعني أن المساعد سيستفسر عن خوادم OEM للتحقق من حالات الجهاز ثم إصدار أوامر أكثر، وسوف تقدم جوجل Google أدوات جديدة في الأشهر المقبلة للمطورين لاختبار موثوقية تقارير حالة أجهزتهم وتصحيحها.





وفي الوقت نفسه، ستحدد الشركة أيضًا حدًا جديدًا للوثوقية عند هذه النقطة، سيتعامل المساعد افتراضيًا مع استخدام طريقة أكثر كفاءة وأقل ضرائب لفحص حالات الجهاز باستخدام ميزة تقرير الحالة Report State، للأجهزة التي يمكنها الإبلاغ بشكل موثوق عن حالتها الحالية ستكون قادرة على أخذ الأوامر بشكل أسرع وأكثر موثوقية، ومع عدد أقل من البيانات بين الخوادم.





وتتضمن التغييرات الأخرى، مجموعة جديدة من واجهات برمجة التطبيقات العامة لمصنعي المعدات الأصلية الذين يصنعون أي شيء في فئات أجهزة الترفيه المنزلي الذكي ويقدمون وحدة تحكم مخصصة لبرنامج الوصول إلى الجهاز، مخطط توجيه الشريك الذي يساعدهم تطوير التطبيقات للتحكم في أجهزة Nest للمستخدمين.





وأعلنت جوجل من خلال مؤتمر Hey Google ، عن Flutter هو إطار عمل عبر الأنظمة الأساسية من جوجل يسمح للمطورين بإنشاء تطبيقات متجاوبة لنظام Android وiOS وحتى macOS، وقد تم استخدام مجموعة الأدوات بالفعل من قبل تطبيقات لا حصر لها، بما في ذلك تطبيق Stadia للهاتف المحمول، والآن تتعاون الشركة الأمريكية مع Ubuntu Linux لجلب تطبيقات Flutter إلى Linux سطح المكتب.





كما أعلنت جوجل أيضًا، عن دمج خدمتي YouTube TV و Sling TV اعتبارًا من اليوم، حيث سيتمكن المستخدمون من مشاهدة محتوى من كلتا الخدمتين في علامة التبويب Live، علاوة على ذلك ، سيتم توفير Hulu + Live TV قريبا.





وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، عرضت جوجل من خلال قمة Hey Google، تاريخ إطلاق أندرويد 11، والذي يوفر وصولًا أسهل إلى عناصر التحكم في المنزل والمفاتيح الذكية، إلى جانب عددًا من التحسينات بما في ذلك الإشعارات التي تم تجديدها والتي تمنح تطبيقات المراسلة "قسم المحادثات" الخاص، و "فقاعات" توضع فوق التطبيقات الأخرى التي تتيح لك بسهولة العودة إلى الدردشة، وسوف تطلق جوجل نظامها التشغيلي الجديد Android 11 في 8 سبتمبر المقبل.