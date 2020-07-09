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ثقافة

اليوم.. ثقافة سوريا تفتتح مهرجان حماة الثقافي الثاني

الخميس 09/يوليه/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
يفتتح اليوم الخميس وزير الثقافة السوري محمد الأحمد، مهرجان حماة الثقافي الثاني، بعد عودة الحياة الثقافية تدريجيًا مع التعايش مع فيروس كورونا عالميًا.

يتضمن البرنامج افتتاح المعارض التالية: معرض الكتاب السوري (تقيمه الهيئة العامة السورية للكتاب)، ومعرض الفن التشكيلي والنحت بمديرية الفنون الجميلة، ويشارك فيه كل من سهام منصور وزهير حضرموت، وبديع عوير، وموفق جمال، وبسام صباغ، وعماد جروا، وفايز عبد المولى أسامة الصغير، وماجد صابوني، ويحيى تويت، ورجاء الريس، وفادي عطورة، وغيث العبدالله، وسامر إسماعيل، وعزام الشعراني، وعزام فران، وطلال الأسود، ومريم الفيل، ومحمود شيخوني.

يتضمن الاحتفال افتتاح معرض الخط العربي مديرية الفنون الجميلة يشارك فيه محمد قنا كمال نشار، وقصي الشمالي، ومازن سمان، وأنس تركماني، وكهلان حمراء، وسامر هنداوي، وبيان تامر، وبيان الحسن، وعائشة هللو، وربا الحمادي.

ومعرض التصوير الضوئي بمديرية الفنون الجميلة، ومعرض نتاج مهارات الحياة "إبداعات واعدة"، مديرية ثقافة الطفل، وحفل الافتتاح الرسمي يبدأ بالوقوف دقيقة صمت حداد على أرواح شهداء الوطن، والنشيد العربي السوري، وكلمة محافظ حماة، وكلمة راعي المهرجان وزير الثقافة، وتكريم عدد من الأدباء والمثقفين من أبناء محافظة حماة هم:"موفق أبو طوق، معمر السعدي، علي الخش، طلال الصالح، رضوان السح، مفيد نبزو، وفاء السمان، مهتدي مصطفى غالب، شادي عبد الكريم، موفق السراج، موفق جمال، مصباح غنامة، ونهى زروف".

ويتضمن، أيضًا، عرض فني استعراضي يتحدث عن حماة المدينة الخالدة في عمق الماضي والتاريخ والمتجذرة في خارطة سورية الثقافية والابداعية، وإسقاطات فنية جميلة عن نهر العاصي ونواعير حماة الشاهدة على عظمة هذه المدينة وشريكة الابداع والبناء الحضاري لهذه المدينة سيناريو وإخراج عوض القدرو، وتمثيل خلدون قاروط، نور كيوان ورئيسة مصطفى وديانا الحمصي، ومشاركة للفنان المطرب شادي عبد الكريم، واللوحات الاستعراضية، تقديم فرقة أوركيديا للمسرح الراقص، بإشراف سليمان غيبور.
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