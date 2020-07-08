فولكس فاجن تدخل سوق إنتاج السيارة الكهربائية

كشفت شركة فولكس فاجن الألمانية للسيارات اعتزامها عن إنتاج السيارة الكهربائية الخالصة ( أي دي 4 ) في مصنعها في إيمدن أعتبارا من النصف الأول من العام 2022
يأتي ذلك في إطار إعلان أكبر شركة للسيارات في العالم عن المزيد من التفاصيل في خططها بإعادة الهيكلة في ثاني مصنع ستخصصه مستقبل للسيارات الكهربائية
كما أكدت فولكس فاجن إن إنتاج سيارات محركات الوقود سيستمر في المصنع لفترة انتقالية على مدار عدة سنوات
ومن المعروف أن فولكس فاجن قد بدأت بإعادة الهيكلة نحو إنتاج السيارات الكهربائية في مصنعها في تسيفكاو لتحويله لإنتاج السيارات الكهربائية وتسعى فولكس فاجن إلى انتزاع الريادة في سوق التنل الكهربائي في العالم من تسلا الامريكية
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كما تهدف فولكس فاجن الوصول إلى نسبة السيارات الكهربائية بين إجمالي إنتاجها إلى 20 % بحلول 2025 أي مايعادل 2.5 مليون سيارة
وعلى الجانب الأخر فرصدت فولكس فاجن لهذا الغرض استمثمارات بقيمة 33 مليون يورو حتى عام 2024 وسيتم تخصيص ثلث هذه الاستثمارات للسيارات التي تحمل العلامة المركزية لفولكس فاجن