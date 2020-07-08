فولكس فاجن تدخل سوق إنتاج السيارة الكهربائية

ومن المعروف أن فولكس فاجن قد بدأت بإعادة الهيكلة نحو إنتاج السيارات الكهربائية في مصنعها في تسيفكاو لتحويله لإنتاج السيارات الكهربائية وتسعى فولكس فاجن إلى انتزاع الريادة في سوق التنل الكهربائي في العالم من تسلا الامريكية







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