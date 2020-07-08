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رياضة

ملخص فوز ليفربول على برايتون في الدوري الإنجليزي وتألق محمد صلاح.. فيديو

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:31 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
قاد محمد صلاح، فريقه ليفربول، للفوز على نظيره نادي برايتون، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي " البريميرليج"

ووقف لاعبو برايتون للتصفيق للاعبي ليفربول، بعد فوزهم بلقب الدوري الإنجليزي قبل انتهاء المسابقة بـ 7 جولات، وهو إجراء يقوم به الفرق التي تواجه بطل المسابقة قبل انتهاء الدوري تكريمًا له، وهو الأمر الذي فعله لاعبو مانشستر سيتي وأستون فيلا قبل ذلك.

الشوط الأول

وفي الشوط الأول، افتتح محمد صلاح التسجيل لليفربول في الدقيقة السادسة بعد تمريرة من زميله نابي كيتا بعد خطأ في دفاعات برايتون، ليسجل هدفه الثامن عشر في الدوري هذا الموسم.


وفي الدقيقة الثامنة أضاف جوردان هندرسون الهدف الثاني ليفربول في شباك برايتون،  بعد تمريرة من محمد صلاح، الذي سجل الهدف الأول قبله بدقيقتين.


وحاول  لاعبو برايتون تقليص الفارق، واستطاعوا هز شباك ليفربول في الدقيقة 20 عن طريق لاعبهم تراوسورد، لكن اللاعب كان في موقف تسلل ولم يتم احتساب الهدف.


تراوسورد أصر على هز شباك ليفربول، وهو ما نجح فيه بالفعل هذه المرة بشكل صحيح، في الدقيقة 45 بعد عرضية رائعة من  ليمبتي، حولها في شباك أليسون معلنًا عن الهدف الأول لفريقه، ومنهيًا النصف الأول من المباراة بتقدم ليفربول بهدفين مقابل هدف.

الشوط الثاني 

وكان صلاح قريبًا من تسجيل الهدف الثالث لـ ليفربول في الدقيقة 54، عندما انفرد بريان حارس برايتون، لكنه سددها ضعيفة، ليتصدى لها الحارس الإسترالي ويبعدها عن مرماه.

وفي الدقيقة 60، كاد بورن مدافع برايتون على وشك تسجيل الهدف الثاني لفريقه، عندما وصلت له الكرة أمام مرمى أليسون حارس مرمى ليفربول، لكنها سددها بشكل غريب، لتخرج خارج أرضية الملعب.

و في الدقيقة 76، أضاف محمد صلاح الهدف الثاني له والثالث لفريقه من متابعة برأسية من ضربة ركنية نفذها روبرتسون، ليرفع أهدافه للهدف التاسع عشر في الدوري.

وبعدها، تعرض جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول، ليتم استبداله بجيمس ميلنر في الدقيقة 80، لكن ذلك لم يمنع رفاق صلاح من تحقيق الانتصار في مباراة الليلة. 

وبتلك النتيجة، عزز ليفربول صدارته لـترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 92 نقطة، وهو حسم أمر التتويج بلقب البريميرليج قبل نهايته بالفعل، أما نادي برايتون، فتوقف رصيده عند 36 نقطة في المركز الخامس عشر.

ونقدم لكم ملخصًا للمباراة بالفيديو وأهدافها
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