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رياضة

«أوضة اللبس».. عمرو زكي يهنئ أحمد حسام ميدو على برنامجه الجديد.. شاهد

الخميس 09/يوليه/2020 - 02:50 ص
احمد حسام ميدو وعمرو
احمد حسام ميدو وعمرو زكي
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مصطفى كرم

هنأ عمرو زكي، لاعب المنتخب ونادي الزمالك السابق، صديقه احمد حسام ميدو على برنامجه الرياضي الجديد "أوضة اللبس"، المذاع على شاشة قناة "النهار".


ونشر عمرو زكي، صورة برفقة أحمد حسام ميدو، معلقا "مبروووك على البرنامج يا عالمي".


كان الكابتن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أول ضيوف ميدو يوم، الإثنين الماضي.


كما استضاف ميدو في برنامجه، عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، يوم الثلاثاء الماضي.


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وحل لويس جارسيا، نجم أتلتيكو مدريد وليفربول السابق، ضيفًا على ميدو مساء أمس الأربعاء.


يشار إلى البرنامج يذاع في تمام الساعة 11 مساءً على شاشة قناة "النهار".

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